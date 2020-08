Einblick in einen Männerbund

Diskret und geheimnisvoll: Einblick in die Welt der Karlsruher Freimaurer

Um die Freimaurer ranken sich viele Verschwörungsmythen. Fakt ist: Sie sind mitten unter uns - auch in Karlsruhe. Was genau sie in ihrem Tempel treiben, bleibt allerdings ein Geheimnis.