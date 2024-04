Einbrecher in Meißenheim verursachen 25.000 Euro Diebstahlschaden

In einen Rohbau in Meißenheim sind zwischen Dienstag und Mittwoch Unbekannte eingedrungen und haben dabei einen hohen Diebstahlschaden verursacht.

Unbekannte sind in der Zeit zwischen Dienstag und Mittwoch in einen Rohbau in der Straße „Schlesenweg“ in Meißenheim gelangt.

Einbrecher stahlen die Wärmepumpe

Wie die Polizei mitteilte, hebelten die Einbrecher offenbar die Tür im Eingangsbereich auf, um in das Innere des Baus zu gelangen. Sowohl die Wärmepumpe als auch ihre Steuerung wurde entwendet.

Der Diebstahlschaden beläuft sich auf circa 25.000 Euro. Der entstandene Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden.