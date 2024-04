Unbekannte haben am Montag versucht eine Geldkassette in einer Kapelle in Gernsbach aufzubrechen. Sie schafften es nicht, etwas zu stehlen.

Eine Geldkassette in einer Kapelle in der Illertstraße in Gernsbach haben Unbekannte am Montag zwischen 7 Uhr und 19 Uhr versucht zu öffnen. Die Polizei teilte mit, dass die Kassette dem Diebstahlversuch jedoch standhielt.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 350 Euro

Es entstand ein Sachschaden von etwa 350 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, bittet die Polizei, sich unter (0 72 24) 36 63 zu melden.