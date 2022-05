EnBW-Chef fordert schnelleren Umbau der Energieversorgung

Durch den Krieg in der Ukraine wird sich die Energieversorgung tiefgreifend verändern, so der EnBW Chef Frank Mastiaux. Der Konzern möchte auf schnellere Ausrichtung durch erneuerbare Energien beweisen.

Der Energiekonzern EnBW dringt bei der Energieversorgung in Deutschland auf eine stärkere und schnellere Ausrichtung auf erneuerbare Energien und den Einsatz von Wasserstoff. „Damit einher geht eine Ausweitung und eine effektive Beschleunigung aller notwendigen Investitionen in die erforderliche Infrastruktur“, sagte Vorstandschef Frank Mastiaux am Donnerstag bei der digitalen Hauptversammlung des Karlsruher Versorgers. „Dafür brauchen wir heute mehr denn je schlanke Prozesse und eine effiziente Umsetzung.“ Politik, Gesetze und Selbstorganisation müssten dies gewährleisten.

Massive Veränderungen durch Ukraine-Krieg

„Der Krieg in der Ukraine hat nicht nur fürchterliches Leid für viele Menschen gebracht“, sagte Mastiaux. „Er wird auch unsere Energieversorgung tiefgreifend verändern.“ Der Vorstandsvorsitzende verlässt die EnBW Ende September. Nachfolger wird Andreas Schell.