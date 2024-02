Diebstahl aus Baustelle in Freudenstadt: Unbekannte stehlen Arbeitsgeräte

Unbekannte sind in der Zeit zwischen Samstag, 24.02.2024, 14.30 Uhr und Montag, 26.02.2024, 06.45 Uhr, in die Räumlichkeiten einer Baustelle in der Herzog-Eugen-Straße in Freudenstadt eingebrochen.

Nach Angaben der Polizei betraten die Täter die Baustelle und manipulierten im Anschluss am Schloss der dortigen Lagerörtlichkeiten und gelangten so ins Innere.

Die Täter verschwanden unerkannt

Mit ihrem Diebesgut von insgesamt drei Arbeitsmaschinen samt Akkus im Gesamtwert von rund 400 Euro verschwanden die Täter wieder unerkannt.