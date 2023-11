Freitags wurden 2022 in Baden-Württemberg die meisten Kinder geboren

Die meisten Kinder sind 2022 in Baden-Württemberg an einem Freitag auf die Welt gekommen. Am Wochenende gebe es dagegen weniger Geburten, teilte das Statistische Landesamt am Mittwoch mit. Das liege daran, dass geplante Geburten per Kaiserschnitt eher unter der Woche vorgenommen würden.

Die Sommermonate im vergangenen Jahr waren in Baden-Württemberg geburtenstark

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 104 549 Kinder in Baden-Württemberg lebend geboren. Im Juli, September und August gab es die meisten Neugeborenen. Dagegen waren Februar und April die Monate mit den wenigsten Geburten.