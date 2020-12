Der neue Restaurantführer des „Gault&Millau“ bringt für die Region erfreuliche Ergebnisse: Ein nach einem schweren Jahr erneuter bundesweiter Spitzenreiter und mehrere Newcomer in der Rangliste.

Das Jahr 2020 ist für Gastronomen herausfordernd, für manche existenzbedrohend. Teilweise kämpfen sie in der Corona-Krise mit Umsatzeinbußen bis zu 100 Prozent um das wirtschaftliche Überleben. In einem solchen Jahr kam für die Traube Tonbach im Januar noch ein Großfeuer hinzu, das die „Schwarzwaldstube“ und die „Köhlerstube“ zerstörte.

Die Ein- und Drei-Sterne-Restaurants, wie sie Restaurant-Liebhaber kannten, sind Geschichte. Die Zwischenlösung bis zum Neubau, das „Temporaire“ mit seinen zwei Gasträumen in einem Leicht-Neubau auf dem Dach des Hotelparkhauses, hat sich etabliert. Was das Jahr aus Sicht der Verantwortlichen in Baiersbronn doch noch etwas erfreulich ausklingen lässt: Diese Zwischenlösung wurde prämiert.