Sebastian Raviol Autor

Seine ersten Erfahrungen als Journalist sammelte Sebastian Raviol als 17-Jähriger bei den Badischen Neuesten Nachrichten bei einem Praktikum und als freier Mitarbeiter. Zehn Jahre später schreibt der Friedrichstaler nun wieder für die BNN – als Redakteur für das Ressort Südwestecho. In der Zwischenzeit hatte es ihn nach dem Studium und einer Station bei der taz in Berlin nach Bayern verschlagen: Als freier Mitarbeiter für die Süddeutsche Zeitung und als Berichterstatter für die Abendzeitung über den TSV 1860 München. Bei einem anschließenden Volontariat beim Münchner Merkur schrieb Raviol für die Ressorts Politik, Bayern und im Landkreis Starnberg. Am Starnberger See war er dann auch knapp ein Jahr lang als Redakteur tätig, ehe er in die Heimat nach Karlsruhe zurückkehrte.