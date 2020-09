Großer Lehrermangel zum Start des neuen Schuljahres

Kritik an Plänen von Kultusministerin Eisenmann

Von Axel Habermehl

Zum Beginn des neuen Schuljahres am Montag herrscht an vielen Schulen im Land weiter große Personalnot. Wie Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) am Donnerstag bekanntgab, konnten landesweit bisher rund 645 Lehrerstellen nicht besetzt werden.

Dies bedeutet zwar eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr, als zum gleichen Zeitpunkt 790 Posten vakant waren, jedoch bleibt die Versorgung – bei Unterschieden zwischen einzelnen Regionen und Schularten – mangelhaft. Vor allem an Grundschulen herrscht Lehrermangel, hier sind noch 290 Stellen unbesetzt. Dagegen gibt es für einige Fächer an Gymnasien deutlich zu viele Bewerber.