Grüne und CDU stellen ihre Minister vor

Der Schienen- und Fahrradfan, der schon Landeschef und Bundestagsabgeordneter seiner Partei war, startet mit 68 Jahren in seine dritte Amtszeit als Verkehrsminister. Der Parteilinke, Vater einer Tochter, stieß in der Vergangenheit bei der Umsetzung seiner Pläne für eine beschleunigte Verkehrswende immer wieder auf Widerstände bei der CDU, mitunter auch im grünen Staatsministerium. Hermann lässt sich davon nicht beirren, sondern verfolgt seine Ziele hartnäckig und fachlich versiert. Nun hat sein Ressort zwar keine weiteren Kompetenzen erhalten, aber mit der im Sondierungspapier verankerten Mobilitätsgarantie im Rücken an Statur gewonnen.