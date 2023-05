Hersteller ruft Rohschinken in Baden-Württemberg zurück

Der Hersteller Schwarzwaldhof Fleisch und Wurstwaren GmbH ruft Schinken zurück. Den Angaben nach handelt es sich um „Hofmaier Rohschinken leicht 85 Gramm“ mit der Losnummer LSWH4142308.

Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass einzelne Packungen dieses Artikels mit dem falschen Mindesthaltbarkeitsdatum „03.10.46“ ausgezeichnet worden seien. Die Mindesthaltbarkeit des oben genannten Artikels sei bis zum 3. Juni 2023, garantiert. Der Hersteller rät davon ab, den Schinken mit dem falschen Mindesthaltbarkeitsdatum zu verzehren.

Das Produkt mit dem falschen Mindesthaltbarkeitsdatum wurde bei Netto Marken-Discount in Filialen in Bayern, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, Saarland und Thüringen angeboten. Kunden, die das Produkt gekauft haben, können es gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons in ihren Einkaufsstätten zurückgeben.