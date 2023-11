Wie groß war der Einfluss des CDU-Politikers Siegfried Lorek auf dem Karriereweg des im November 2021 suspendierten Polizeiinspekteurs? Vor allem die Opposition wähnt den langjährigen Polizeiexperten der CDU-Fraktion, seit 2021 Staatssekretär im Justiz- und Migrationsministerium, als Strippenzieher und dies nicht nur in Sachen der Karriere des Inspekteurs. Lorek, selbst einst Polizeibeamter und bis zur Wahl 2016 in den Landtag Polizeioberrat und der Inspekteur kannten sich sehr gut seit ihrer gemeinsamen Zeit als Referenten im Innenministerium 2009.

Gute Freunde

Die beiden hielten seither intensiven Kontakt, waren befreundet, dies später auch in einer lockeren Dreierrunde mit der späteren Landespolizeipräsidentin Stefanie Hinz. Sie war damals Abteilungsleiterin im Wirtschaftsministerium und zuvor Referentin im Innenministerium. Lorek hatte Hinz ins Spiel gebracht, als der Innenminister nach einer geeigneten Frau suchte, um die Stelle des Landespolizeipräsidenten zu besetzen.

Lorek empfahl Andreas R.

Lorek selbst betonte bei seiner Befragung vor dem Untersuchungsausschuss des Landtags zur Aufklärung der Polizeiaffäre: „Als Polizeisprecher der Fraktion habe ich dem Innenminister schon mal gesagt, dass ich Herrn R. für einen sehr guten Beamten halte. Das ist ganz normal, dass man sich als Polizeisprecher auch mit dem Innenminister über Inhalte und Posten austauscht.“ Er habe es auch für gut befunden, einen jüngeren Inspekteur mit einer längeren Dienstzeit zu berufen. Von Andreas R. habe er viel gehalten, jener sei „hochleistungsfähig gewesen“. Mit seiner positiven Einschätzung sei er aber nicht allein gewesen. Lorek betonte aber: „Ich war nicht in der Lage, die Beurteilung von R. zu beeinflussen“. Von allem, was später beim Auffliegen der Polizeiaffäre über R. bekannt wurde, habe er nichts gewusst.

Die ungewöhnlich guten Noten auf dem Weg von R. auf den Inspekteursposten war immer wieder Gegenstand im Ausschuss. Nach der Suspendierung im November 2021 brach der Kontakt des Staatssekretärs zu R. ab. Er habe nur noch eine SMS bekommen, in der R. dringend um ein Gespräch bat, habe ihm aber geantwortet, dass keine Kommunikation möglich sei. Worauf sich seine Kenntnis der Befähigung von R. beruhte, wollten ausdrücklich SPD-Obmann Sascha Binder und Julia Goll, FDP-Obfrau, wissen. Dies resultiere aus gemeinsamen Projekten in der gemeinsamen Zeit als Referenten, so Lorek. Der Christdemokrat wies auch Vorhaltungen zurück, dass in der CDU-Fraktion Listen kursiert hätten mit zu besetzenden Polizeipositionen.

Seine Nähe zu Andreas R. fiel anderen leitenden Polizisten durchaus auf, etwa dem damaligen LKA-Chef Ralf Michelfelder. Dieser hatte seinen damaligen Stellvertreter Andreas R. ermahnt, keinen Abgeordneten exklusiv zu bedienen oder gar Dienstgeheimnisse zu verraten, wie Michelfelder im Sommer 2023 im Ausschuss verriet. Er erzählte auch von einem empörten Anruf Loreks mit drohendem Unterton bei ihm nach einem kritischen Zeitungsartikel über Postenvergaben. An diesen Anruf konnte sich Lorek aber im Ausschuss nicht mehr erinnern.

Flapsiger Spruch in der Fraktion

Dem bestens vernetzten Lorek war es 2015 im Wahlkreis Waiblingen gelungen, den Amtsinhaber Matthias Pröfrock parteiintern aus dem Rennen zu werfen. 2016 und 2021 zog Lorek dann über die Zweitauszählung in den Landtag ein. 2021 ging von ihm in der CDU-Fraktion der Spruch um, dass ihn die Polizeiführung aus Landespolizeipräsidentin Hinz und Inspekteur Andreas R. schon versorgen werde, sollte es mit der Wiederwahl nicht klappen. 2021 wurde der Christdemokrat Staatssekretär im Justizministerium, zuständig für Migration. Die damalige Äußerung habe doch nur der gesetzlichen Regelung entsprochen, sagte Lorek auf eine Nachfrage von SPD-Obmann Sascha Binder. „Das ist ja so laut Landesbeamtengesetz geregelt, ich bin beurlaubt seit meiner Wahl in den Landtag, habe aber einen Rückkehranspruch.“ Seine Äußerung sei damals im Zusammenhang mit dem zu erwartenden schlechten CDU-Wahlergebnis zu sehen, sagte Lorek auf eine weitere Frage durch die FDP-Obfrau Julia Goll.

Wahlkampfhilfe durch den Inspekteur

Ein Besuch – oder auch zwei – des Inspekteurs zusammen mit Lorek bei der damaligen Kultusministerin und CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann vermutlich im Herbst 2020, um diese in Sicherheitsthemen zu beraten, war ebenfalls Thema im Ausschuss. Eigentlich gilt eine Karenzzeit von sechs Monaten vor einem Wahltermin für die Polizei, was politische Besuchstermine angeht. „Es geht darum, dass der oberste Polizeivollzugsbeamte des Landes, der eigentlich neutral sein soll, die CDU-Spitzenkandidatin berät“, so Binder. R. wurde im November 2020 Inspekteur, im März 2021 war Landtagswahl. Vor dem Ausschuss konnte sich Lorek, dessen Ehefrau damals als Polizistin von ihrer Position im Innenministerium in das Team von Eisenmann als deren persönliche Referentin wechselte, nicht mehr daran erinnern, ob R. bei dem Treffen mit der CDU-Spitzenkandidatin noch LKA-Vize oder schon Inspekteur war.