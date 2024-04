Inhaber attackiert Kundin in Friesenheim mit Tierabwehrspray

Zwischen drei Personen soll es am Mittwochnachmittag gegen 15.15 Uhr in einem Ladengeschäft in der Bahnhofsstraße in Friesenheim offenbar wegen eines veranschlagten Preises zunächst zu einem verbalen Streitgespräch gekommen sein.

Wie die Polizei mitteilte, soll die Kundin und ihre Begleitperson von dem Inhaber bedroht und mit einem Tierabwehrspray besprüht worden sein.

Beamte haben ein Strafverfahren eingeleitet

Zudem soll der Mann im Laufe des Streites von der Begleitperson getreten worden sein. Die alarmierten Beamten des Polizeireviers Lahr haben nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.