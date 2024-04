Gesellschaft

Initiative gegen Gendersprache in Baden-Württemberg will Klage zurückziehen

Der Streit um Gender-Sternchen in baden-württembergischen Landesbehörden sorgte Anfang des Jahres für Wallungen in der grün-schwarzen Landesregierung. Am Verfassungsgerichtshof war bisher noch eine Klage dazu anhängig.