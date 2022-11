Gesetzentwurf

Kennzeichnungspflicht für Polizisten in Baden-Württemberg soll kommen – Gewerkschaft ist empört

Bei Fußballspielen und Demos sollen Polizisten in Baden-Württemberg künftig eine fünfstellige Ziffernfolge an der Uniform tragen.. Ein entsprechender Gesetzentwurf soll am Dienstag beschlossen werden.