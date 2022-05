Kirche

Kirchenrechtler hält Katholikentage für „Strohfeuer“

Die katholische Kirche steckt in der Krise. Darüber kann laut dem Kirchenrechtler Thomas Schüller auch der am heutigen Mittwoch in Stuttgart stattfindende Katholikentag nicht hinwegtäuschen. In der Gesellschaft verliere die Kirche zunehmend an Relevanz.