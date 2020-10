Zahl der Neuinfektionen steigt

Kretschmann: Baldige Ausrufung der kritischen Pandemiestufe

Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat wegen der hohen Anzahl an Neuinfektionen im Südwesten eine zeitnahen Eintritt in die kritische Pandemiestufe angekündigt. Spätestens am Montag soll die dritte Stufe in Kraft treten.