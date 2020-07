Kretschmann findet Urlaub im Ausland nicht angemessen

Urlaub im Ausland? In den Augen von Baden-Württembergs Landeschef Winfried Kretschmann ist das in diesem Jahr keine gute Idee. Wegen der Corona-Pandemie rät der Grünen-Politiker den Menschen zur Erholung im eigenen Land.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) rät wegen der Corona-Pandemie vom Urlaub im Ausland ab. „Ich mache es einfach nicht, weil es zu kompliziert und auch nicht angemessen ist“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart.

Kretschmann will mit den Enkeln in Bayern wandern gehen

Zwar verbiete es sich nicht, aber: „In solchen Zeiten kann man einfach im Land bleiben und muss nicht in der Welt herumreisen.“ Er selbst wolle in diesem Sommer in den Bayerischen Wald fahren, sagte Kretschmann. Dort werde er wandern, aber auch Zeit mit seinen beiden Enkeln verbringen - etwa auf Spielplätzen oder im Zoo. „Mit den Enkeln gehe ich natürlich nicht wandern. Dazu sind sie noch zu klein.“