Kretschmann reist trotz Bund-Länder-Runde in die USA

Obwohl ihm die Bund-Länder-Beratungen mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) in die Quere kommen, hält Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) an seiner USA-Reise fest. Kretschmann werde mit seiner Delegation wie geplant in die Vereinigten Staaten fliegen, sagte ein Regierungssprecher am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Er werde sich am 4. Oktober zur Bund-Länder-Runde zum Entlastungspaket des Bundes digital zuschalten.

Erste größere Auslandsreise seit 2018

Kretschmann fliegt vom 2. bis zum 8. Oktober mit einer großen Delegation in die USA, um sich in Pittsburgh und Kalifornien unter anderem über Künstliche Intelligenz und Cybersicherheit zu informieren. Die USA-Reise ist von langer Hand geplant und die erste größere Auslandsreise Kretschmanns seit 2018.

Kretschmanns Teilnahme war aber nach der kurzfristigen Verschiebung der Bund-Länder-Runde auf den 4. Oktober ungewiss. Kretschmann sind auch die Verhandlungen mit dem Bund sehr wichtig – seit vielen Wochen pocht er auf mehr Unterstützung vom Bund, etwa beim Nahverkehr.