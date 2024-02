Kunstwerke mit dem „Hirschlander Krieger“ in Ditzingen gestohlen

Unbekannte haben im Ditzinger Ortsteil Hirschlanden (Kreis Ludwigsburg) Kunstwerke gestohlen, die den sogenannten Hirschlander Krieger zeigen. Polizeiangaben zufolge handelt es sich um vier Edelstahlplatten, die jeweils an den Ortseingängen am Straßenrand aufgestellt waren. Zum Wert des Diebesguts konnte eine Sprecherin am Dienstag keine Angaben machen.

Das Original steht im Stuttgarter Landesmuseum

Laut Polizei verschwanden die Kunstwerke zwischen Sonntag und Montag. Die Täter transportierten sie mutmaßlich mit einem Fahrzeug ab. Der „Hirschlander Krieger“ gilt als älteste menschengestaltige Großskulptur Mitteleuropas, das Original ist aus Sandstein und steht im Stuttgarter Landesmuseum. In die nun gestohlenen Edelstahlplatten sind die Umrisse der Kriegerfigur eingelassen.