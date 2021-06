Land unter in Südwest - Straßen, Keller und Impfzentrum unter Wasser

Überflutete Straßen, vollgelaufene Keller, umgestürzte Bäume und Hagelkörner groß wie Fäuste - mehrere Stunden lang ist ein Unwetter am Mittwochabend mit gewaltiger Kraft über weite Teile Baden-Württembergs hinweggezogen. Mehrere Menschen wurden verletzt, Hunderte Polizisten und Feuerwehrleute mussten Schwerstarbeit leisten. Die Aufräumarbeiten dauerten in einigen Regionen auch am Donnerstagmorgen noch an, mehrere Straßen waren weiterhin gesperrt. Stark betroffen waren laut Polizei unter anderem einige Regionen südlich von Stuttgart.

Mit besonderer Wucht wurden vor allem die Kreise Reutlingen und Tübingen sowie Esslingen und der Zollernalbkreis getroffen. Fünf Menschen wurden nach Angaben der Polizei unter anderem bei zwei Unfällen verletzt, einige von ihnen schwer. In Kusterdingen (Kreis Tübingen) stürzte ein Mann vom Dach eines Hauses, das er vom Hagel hatte befreien wollen.

„Durch die Niederschläge mit bis zu tennisballgroßen Hagelkörnern wurden unzählige Häuser und Fahrzeuge in allen vier Landkreisen beschädigt“, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen. Unter anderem in Tübingen schloss das Wasser „in Sturzbächen“ durch die Stadt, wie es hieß. Straßen, Unterführungen und zum Teil auch Bahnschienen waren während des Unwetters unpassierbar, die Kanalisation konnte die Wassermassen nicht mehr aufnehmen. Autodächer wurden beschädigt. Bäume stürzten auf Stromleitungen und am Flughafen Stuttgart wurde der Flugbetrieb mehrfach eingestellt. In der schlimmsten Phase des Unwetters am früheren Abend gingen alleine in der Notrufzentrale des Polizeipräsidiums Reutlingen rund 400 Anrufe ein, teilte die Polizei mit.

Tübinger Impfzentren stehen unter Wasser

Gravierend sind die Folgen des Unwetters für das überflutete Tübinger Kreisimpfzentrum. „Nach erster Einschätzung kann die Halle für mindestens zwei Wochen nicht genutzt werden“, teilte das Landratsamt mit. Es werde eine Möglichkeit gesucht, wie die gebuchten Termine so schnell wie möglich nachgeholt werden könnten. Termine an den kommenden zwei Tagen würden auf umliegende Impfzentren verlegt. Dabei gehe es aber vor allem um Zweitimpfungen gegen das Coronavirus. Ob auch die Erstimpftermine bestehen bleiben könnten, stehe noch nicht fest.

Stark betroffen war auch der Landkreis Biberach, dort wurden bis zum frühen Donnerstagmorgen 900 Einsätze ausgelöst. Mehr als 1600 Rettungskräfte waren nach Angaben der Behörden im Einsatz, um Keller auszupumpen und überschwemmte Straßen und Wege freizuräumen. „Nach wie vor gehen in der Leitstelle Notrufe ein, weil viele erst jetzt bemerken, dass während der Nacht die Keller vollgelaufen sind“, sagte eine Sprecherin des Landkreises am Donnerstagmorgen. Der Biberacher Feuerwehrkommandant Florian Retsch sprach nach Angaben der „Schwäbischen Zeitung“ (Donnerstag) von einer „absolut katastrophalen Lage“.

In mehreren Regionen, darunter dem Ostalbkreis, mussten Radlader anrücken, um den Hagel von den Straßen zu räumen. In Rottenburg (Kreis Tübingen) waren nach dem Unwetter in einem Pflegeheim einige Stockwerke zunächst nicht bewohnbar, wie es von der Freiwilligen Feuerwehr hieß. Das Gebäude wurde zum Teil evakuiert, 23 Bewohner seien in Sicherheit gebracht worden. Auch in Offenburg liefen Keller voll. In Konstanz maß die Höhe der Hagelschicht teils fünf Zentimeter.

Der deutsche Wetterdienst warnte vor der vergangenen Nacht

Der Deutsche Wetterdienst hatte für den Abend und die Nacht auf Donnerstag für weite Teile Baden-Württembergs vor schweren Gewittern mit Starkregen und Hagel gewarnt. Auch für den Donnerstag gaben die Meteorologen keine Entwarnung, im Gegenteil: Bis in die Nacht hinein könnten schwere Gewitter vor allem über Südbaden und das Alpenvorland ziehen, warnten sie. Diese wüchsen im weiteren Verlauf zusammen und verlagerten sich ostwärts. Die Experten rechnen mit 40 Litern Regen pro Quadratmeter und in kurzer Zeit, bis zu 70 Liter könnten es in wenigen Stunden werden, dazu Hagel und schwere Sturmböen. Der Wetterdienst sprach von „hohem Unwetterpotenzial“ und riet zu Schutzmaßnahmen.