Landesregierung will mehr Geld für Klimaschutz und Tierwohl einsetzen

Mit zusätzlichem Geld und weiteren Programmen will die Landesregierung die verstärkt auf den Natur- und Klimaschutz sowie das Tierwohl ausgerichtete Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der Europäischen Union in Baden-Württemberg umsetzen.

Der Mittelrahmen für die nächste Förderperiode von 2023 bis 2027 wird 1,53 Milliarden Euro umfassen, etwas mehr als die Hälfte des Geldes kommt aus Brüssel, 705 Millionen Euro will das Land stellen. Einen Beschluss über eine Kofinanzierung in dieser Höhe will das Kabinett am Dienstag verabschieden.

Nur so kann der vollständige Abruf der EU-Mittel gesichert werden. Das geht aus der Vorlage von Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) für die Sitzung des Ministerrats hervor, die dieser Zeitung vorliegt.