Live-Übertragung aus Pforzheim: Badische Landeskirche plant zu Ostern digitales Angebot

Wenige Präsenzgottesdienste und abgespecktes Digital-Programm: Die Badische Landeskirche muss auch in diesem Jahr auf die Corona-Pandemie reagieren.

Ostern zum zweiten Mal im Schatten der Corona-Pandemie: Mit weniger Präsenzgottesdiensten und dafür Alternativen im Netz und im Rundfunk will die evangelische Landeskirche in Baden das Osterfest mit den Gläubigen begehen.

Unter anderem ist dabei eine digitale Osternacht geplant, wie die Landeskirche am Montag mitteilte. Dafür sollen in der Nacht von Karsamstag auf Ostersonntag im Livestream digitale Bilder einzelner Osterfeuer zu sehen sein, alle halbe Stunde unterbrochen von einer Lesung oder einem Lied.

An der digitalen Osternacht beteiligten sich Kirchengemeinden aus Baden, Westfalen, Hessen und anderen Landeskirchen, hieß es weiter.

Live-Übertragungen aus Pforzheim und Schwetzingen

Außerdem seien Live-Gottesdienstübertragungen aus badischen Kirchengemeinden geplant, so wie die Landeskirche sie schon seit Beginn der Pandemie anbietet. Auf dem Programm stehen dabei eine Übertragung aus der Auferstehungskirche in Pforzheim am Karfreitag sowie eine Osternacht aus Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis).

Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh äußert sich mit einem sogenannten Video-Osterimpuls, der am Ostersonntag online gestellt werden soll. Präsenzgottesdienste sind aber ebenfalls erlaubt.