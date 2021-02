Schnelltests für Kitas und Schulen?

Lucha und Eisenmann wollen neue Teststrategie vorstellen

In den letzten Wochen hagelte viel Kritik auf Kultusministern Susanne Eisenmann ein. Nun will sie an diesem Freitag gemeinsam mit Gesundheitsminister Manfred Lucha eine neue Teststrategie für das Land vorstellen.