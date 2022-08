Luft an Autoreifen in Ulm abgelassen: Klimaaktivisten im Verdacht

An insgesamt 26 Fahrzeugen in Ulm haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag die Luft aus den Reifen abgelassen.

Mutmaßlich Klimaaktivisten haben in Ulm an mehreren geparkten Fahrzeugen Luft aus den Reifen gelassen und zum Teil auch Schrauben unter den Rädern abgelegt. Die Schrauben seien so platziert gewesen, dass sie beim Wegfahren die Reifen beschädigt hätten, teilte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag mit. Die Besitzer hätten dies aber noch rechtzeitig bemerkt.

An 26 Fahrzeugen haben die Täter in der Nacht auf Donnerstag demnach teils an mehreren Reifen durch die Ventile Luft abgelassen. Die Polizei geht davon aus, dass noch mehr Fahrzeuge betroffen sind. An einzelnen Autos fand die Polizei Notizen, die vermutlich von den Tätern stammen. Darin geben sich die Verfasser als Klimaaktivisten aus. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Bereits im April hatten Unbekannte in der Ulmer Weststadt an elf Fahrzeugen Luft aus den Reifen abgelassen. Die Täter konnten bislang nicht ermittelt werden.