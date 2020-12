Zwischen 21 und 5 Uhr

Mannheim beschließt wegen Corona nächtliche Ausgangsbeschränkungen

Wegen ausufernder Corona-Infektionszahlen gilt ab dem Wochenende in Mannheim eine nächtliche Ausgangsbeschränkung. Das kündigte Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) am Donnerstag in Mannheim an.