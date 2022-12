Weil sie die Geräusche gestört haben, soll eine 72-Jährige in einem Mannheimer Krankenhaus das Sauerstoffgerät ihrer Zimmernachbarin ausgeschaltet haben. Diese schwebte vorübergehend in Lebensgefahr. Die 72-Jährige sitzt jetzt im Gefängnis.

Eine 72-Jährige sitzt wegen des dringenden Verdachts auf versuchten Totschlag im Gefängnis. Sie soll zweimal das Sauerstoffgerät ihrer Zimmernachbarin in einem Mannheimer Krankenhaus ausgeschaltet haben, weil die Geräusche sie gestört haben. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Mannheim jetzt mit.

Demnach soll die Verdächtige am Dienstag zu einem nicht genau bekannten Zeitpunkt vor 20 Uhr den Hauptschalter des Sauerstoffgeräts ihrer 79-jährigen Mitpatientin betätigt haben. Diese war auf maschinelle Sauerstoffversorgung angewiesen.

72-Jährige soll Sauerstoffgerät in Mannheimer Krankenhaus zweimal ausgeschaltet haben

Das Krankenhauspersonal schaltete das Gerät wieder an und wies die 72-Jährige darauf hin, dass die Sauerstoffzufuhr für die ältere Frau lebensnotwendig sei. Dennoch soll die Frau das Gerät gegen 21 Uhr nach offiziellen Angaben erneut abgestellt haben.

Daraufhin musste die 79 Jahre alte Frau reanimiert werden. Sie ist mittlerweile außer Lebensgefahr, muss jedoch weiterhin intensivmedizinisch behandelt werden.

Die Staatsanwaltschaft Mannheim erwirkte beim Amtsgericht Mannheim einen Haftbefehl gegen die 72-Jährige. Die Frau wurde am Mittwoch dem Haft- und Ermittlungsrichter vorgeführt und sitzt jetzt in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalkommissariat Mannheim dauern an.