Brennende Plastikgegenstände lösen Feuerwehreinsatz in Neuried aus

Mehrere Gegenstände haben am Dienstagnachmittag in Neuried gebrannt. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen, die Brandursache ist noch unklar.

Aus bislang ungeklärter Ursache sind am Dienstagnachmittag in Neuried mehrere Gegenstände in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, gab es keine weiteren Schäden.

Es könnte auch ein Fremdverschulden vorliegen

Gegen 16.15 Uhr kam es in der Stadelgasse zum Brand eines Plastikstuhls, eines Plastikmülleimers und einer Plastikkiste. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand löschen. Über die Höhe des Sachschadens liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor, ein Schaden an dem angrenzenden Gebäude entstand nicht.