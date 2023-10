Oldtimer-Szene in Aufruhr

Millionenwerte: Ist Geheimnis des phantasiegelben Mercedes 300 SL Roadster gelüftet?

Ein schwäbischer Oldtimer-Restaurator sieht sich zu Unrecht am Pranger. Jetzt ist in Malaysia ein möglicherweise frisierter Mercedes 300 SL Roadster aufgetaucht. Was der Gutachter zu dem Wagen sagt.