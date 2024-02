Musati leitet Arbeitsagentur in Baden-Württemberg

Die 58-jährige Martina Musati hat am Donnerstag offiziell die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Baden-Württemberg übernommen.

Martina Musati ist an die Spitze der Regionaldirektion Baden-Württemberg der Bundesagentur für Arbeit gerückt. Die 58-Jährige folgte auf Christian Rauch, der den Posten zwischen Juli 2014 und Ende Oktober 2023 innehatte, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte. Musati hat ihre Wurzeln im Südwesten und lebt in Ulm. Sie ist ein Eigengewächs der BA und startete dort schon ihre Ausbildung. So leitete sie von 2011 bis 2015 in München eines der größten Jobcenter der Republik.

Musati reformierte das Zielsystem der Bundesagentur in Nürnberg

In ihrer letzten beruflichen Station in der Zentrale in Nürnberg habe sie das Zielsystem der Bundesagentur reformiert und unter anderem die Finanzen sowie den Einkauf mitverantwortet, teilte die Behörde mit. Die Regionaldirektion ist das Bindeglied zwischen den Arbeitsagenturen, den Jobcentern und der Zentrale. Sie arbeitet mit der Landesregierung und den Sozialpartnern auf Landesebene zusammen.