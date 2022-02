Schrittweises Vorgehen

Neue Corona-Verordnung: Baden-Württemberg will Grenzwerte der Warn- und Alarmstufe anpassen

Der baden-württembergische Ministerpräsident will bei möglichen Corona-Lockerungen vorsichtig vorgehen. Dennoch will die Landesregierung die Grenzwerte der Warn- und Alarmstufen anpassen. Eine neue Corona-Verordnung könnte Mitte kommender Woche in Kraft treten.