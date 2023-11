Neue Web-App mit Wasserstandsvorhersage für Schifffahrt

Schifffahrer auf Rhein und Elbe können sich künftig Wasserstandsvorhersagen in einer Web-App anzeigen lassen. „Die Web-Anwendung ermöglicht es Binnenschifffahrt und Logistik an Rhein und Elbe, zukünftig noch effizienter auf Niedrigwassersituationen reagieren und Transporte einfacher planen zu können“, teilte die Bundesanstalt für Gewässerkunde am Mittwoch in Koblenz mit.

Die App schafft Planungssicherheit für Schifffahrt

Nutzerinnen und Nutzer können etwa individuelle Bezugswerte für den Wasserstand an für sie relevanten Pegel eingeben und die Vorhersage somit individuell auswerten. Vorhersagen schaffen laut Bundesanstalt Planungssicherheit für die Wirtschaft und die Binnenschifffahrt an Rhein und Elbe.