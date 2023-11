Hochwasser: Wird die Schifffahrt auf dem Rhein eingestellt?

Für den Oberrhein zwischen Neuburgweier und Mannheim hat die Hochwasserzentrale bereits eine Hochwasserwarnung herausgegeben. Besonders betroffen könnte die Schifffahrt sein.

Nach aktuellen Vorhersagedaten der Hochwasserzentrale Baden-Württemberg soll der Pegel Maxau bei Karlsruhe in der Nacht zum Donnerstag seinen Höchststand erreichen. Erwartet werden dann knapp acht Meter. Die Schifffahrt wird bereits ab einem Pegelstand von 7,50 Metern eingestellt.

Der könnte nach Aussage der Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg bereits am Mittwochnachmittag erreicht sein. „Die Schifffahrt würde dann zwischen Iffezheim und Germersheim eingestellt“, so der Hydrologe Rüdiger Friese.

Den aktuellen Pegelstand in Maxau, alle 15 Minuten aktualisiert, sehen Sie hier:

Mit einem erwarteten Höchststand von acht Metern würde das erste Rheinhochwasser dieses Herbstes vergleichsweise moderat ausfallen. Der höchste Stand, der am Pegel Maxau bislang gemessen wurde, lag am 14. Mai 1999 bei 8,84 Metern.

Der November 2023 bringt ungewöhnlich viel Regen

Grund für das Hochwasser sind die Niederschläge der vergangenen Tage vor allem in den südlichen Regionen des Landes.

„Im Südschwarzwald und im Allgäu hat es in den vergangenen Tagen überdurchschnittlich viel geregnet“, so Hydrologe Friese. Kleinere Flüsse wie die Dreisam bringen mehr Wasser in den Rhein.

November-Hochwasser sind eher die Ausnahme. „Normalerweise steigen die Pegel eher im Frühjahr, wenn die Schneeschmelze einsetzt“, sagt Rüdiger Friese. Die Niederschläge in diesem November 2023 waren außergewöhnlich hoch. „Wir liegen schon bei 120 Prozent dessen, was sonst im November an Regen fällt. Und der Monat ist gerade mal zur Hälfte um.“