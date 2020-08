Millionen-Projekt des Bundes

Nicht am BGH: Kritiker wollen anderen Standort für Forum Recht

70 Millionen Euro, Eröffnung im Jahr 2026. Der Plan für das Forum Recht in Karlsruhe stand fest. Die Einrichtung soll Bürgern das Thema Recht näher bringen und am Bundesgerichtshof entstehen. Doch Kritiker rütteln am geplante Standort.