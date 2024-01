Fehlersuche läuft die ganze Nacht: Darum war in Bruchsal der Strom weg

Stromausfall in Bruchsal und den Stadtteilen: Die Stadtwerke bestätigen und haben auch eine Erklärung parat.

Die meisten werden wohl schon geschlafen haben, als mitten in der Nacht in Bruchsal der Strom weg war. Die Stadtwerke Bruchsal bestätigen auf BNN-Anfrage den Stromausfall in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Es kam zu einer Störung im 20kV-Netz aufgrund eines Kabelfehlers, heißt es.

Bereits am Samstagabend gegen 21.45 Uhr ging eine erste Fehlermeldung über eine Störung im 20kV-Netz in der Leitwarte der Energie- und Wasserversorgung Bruchsal ein. Stadtwerke-Mitarbeiter hätten danach die ganze Nacht nach dem Fehler gesucht.

Sie nahmen testweise Abschaltungen vor, um den Fehler zu finden. „Ein in Störungsfällen übliches Ausschlussverfahren“, heißt es von den Stadtwerken.

Stromausfall wird am Montag noch aufgearbeitet

Betroffen waren Teile der Bruchsaler Kernstadt und die Stadtteile. Am frühen Sonntagmorgen, zwischen vier und fünf Uhr, haben die Mitarbeiter der Fehler gefunden und die Stromversorgung durch Umschaltung um 5 Uhr wieder hergestellt. Noch am Montagvormittag seien die Monteure dabei, den Fehler im 20kV-Netz endgültig zu reparieren.