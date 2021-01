Zahl der positiven Corona-Fälle steigt auf 2.327

Sieben Fälle mit neuen Virus-Varianten in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg sind bislang sechs Fälle der in Großbritannien beobachteten Coronavirus-Variante aufgetreten. Zudem gebe es einen Fall mit der Virusmutation aus Südafrika, teilte das Landesgesundheitsamt am Donnerstag mit. Allerdings wurden hier sechs Kontaktpersonen positiv auf Sars-CoV-2 getestet.