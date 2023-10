Gegen Empfehlung der Stadt

Gelockerte Sperrzeit: In Mannheim tanzen Partygänger künftig bis zum Morgengrauen

Party gibt es in Mannheim bald bis um sechs Uhr morgens. Aber nur am Wochenende und nur, wenn der Clubbetreiber das will und beantragt. Stadtverwaltung und Polizei sind nicht unbedingt begeistert.