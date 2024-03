Traktor überschlägt sich in Glatten: Zwei Personen verletzt

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Montagmittag auf der Kreisstraße 4700 zwischen Schopfloch und Glatten gekommen. Gegen 16.10 Uhr befuhr der 18-jährige Fahrer eines Traktors die Kreisstraße von Schopfloch kommend in Richtung Glatten, als er aus derzeit nicht näher bekannten Gründen von der Fahrbahn abkam und sich in der Folge überschlug.

Hierbei verletzte sich der 18-Jährige leicht. Sein 16-jährige Beifahrer wurde schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden kann derzeit nicht näher beziffert werden.

Unfallursache ist noch unklar

Ob es sich bei der Unfallursache um einen technischen Defekt handelte, ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

Zur Beseitigung der ausgelaufenen Betriebsstoffe wurde die Straßenmeisterei hinzugezogen. Die Fahrbahn war zwischenzeitlich komplett gesperrt.