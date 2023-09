Die BNN stellen jeden Mittwochabend einen neuen Wandertipp online. Interessierte finden die Touren unter www.bnn.de in der Rubrik „Erleben“, wo wir unter „Wandertipp“ unzählige Vorschläge machen. Bei den Wanderungen handelt es sich um Touren in den Schwarzwald, die Pfalz und die Rheinebene sowie in den Kraichgau. Sie wurden von den BNN-Wandertipp-Autoren, die mit Leidenschaft zu Fuß in der Region unterwegs sind, erkundet. In der Rubrik „Wandertipp“ stellen die BNN außerdem einige Radtouren vor.