Ein Teil der Übung findet laut Bundeswehr in einem Korridor statt, der quer durch Baden-Württemberg von Lechfeld in Bayern kommend bis ins südliche Saarland führt. Der Korridor sei 37 Kilometer breit und führe nördlich an Stuttgart vorbei. Da die Mindestflughöhe dort aber 3350 Meter betrage, sei nur mit leicht erhöhtem Fluglärmaufkommen zu rechnen. Überschallflüge seien nur über der See vorgesehen, so dass im Südwesten nicht mit Überschallknallen zu rechnen ist. Flugplätze in Baden-Württemberg würden durch die Übungsteilnehmer nicht genutzt.

Die Übung findet nach Angaben der Bundeswehr in diesem Bereich vom Montag bis zum 22. Juni werktags zwischen 13.00 und 17.00 Uhr statt. Nachts und am Wochenende soll es dort demnach keine militärischen Flüge geben.