In den unterschiedlichen Bundesländern gelten seit mehr als 20 Jahren abweichende Regeln. In Nordrhein-Westfalen ist dafür eine Temperatur von mindestens 27 Grad erforderlich. In Hamburg muss der Unterrichtsausfall an heißen Tagen mit den Eltern abgestimmt werden, damit die Betreuung sichergestellt ist. In Baden-Württemberg gibt es seitens des Kultusministeriums keine generelle Hitzefrei-Vorgabe. Das entscheiden alleine die Schulleitungen.