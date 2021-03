Welche Gemeinsamkeiten eine Ampel-Koalition hätte - und wo sie gespalten wäre

Am Mittwoch verhandeln Grüne und FDP über eine mögliche Koalition. Welche Schnittmengen finden sich in den Programmen? Wo liegt man über Kreuz? Ein Überblick.

Regierungsbildung in Baden-Württemberg

Die Sondierungen zur Bildung einer neuen Landesregierung unter Führung der Grünen starten in die zweite Runde. Nach dem Auftakt der Verhandlungen, die ausloten sollen, ob die Öko-Partei ihr Bündnis mit der CDU fortsetzt oder aber eine „Ampel-Koalition“ mit SPD und FDP eingeht, gehen die Gespräche weiter.

Noch sei alles offen, versicherte der alte und wohl auch neue Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag. Eine Vorentscheidung gebe es nicht.

Doch wie sieht es inhaltlich aus? Was haben die drei „Ampel“-Parteien ihren Wählern vor der Wahl versprochen? Was verbindet und was trennt sie?