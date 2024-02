Gastbeitrag

Bioland-Präsident Jan Plagge: „Gentechnik auf dem Teller? Schmeckt uns nicht!“

Die EU will weniger strenge Regeln für gentechnisch veränderte Lebensmittel. Aber was heißt das für den Kunden an der Ladentheke? Nichts Gutes, sagt Bioland-Präsident Jan Plagge.