Fan aus Hameln

Evelyn Marie Seidel ist Chefin des Lady-Di-Gedächtnisklubs

Für immer Diana: Evelyn Marie Seidel aus Hameln ist die Gründerin des ersten deutschen Lady-Di-Gedächtnisklubs. Was sie an der Prinzessin der Herzen so liebt? Deren Bodenständigkeit. Was der Diana-Fan am 1. Juli macht, verrät sie hier.