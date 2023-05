Sprechende Assistenten

Intelligente Helfer mit angenehmen Stimmen

„Alexa...“ - Augenblicklich wacht die digitale Assistentin im Wohnzimmer auf, um so gut wie jeden Informationswunsch ihrer Besitzer zu erfüllen. Was läuft im Fernsehen? Muss man später die Regenjacke mitnehmen? Wie viele Kalorien hat ein Apfel? Solche Anfragen sind schnell beantwortet. Doch die Maschine kann noch mehr. Den Wecker stellen, Bestellungen im Internet aufgeben, Licht dimmen... die Liste lässt sich fortsetzen. Die Künstliche Intelligenz (KI) macht einen natürlichen Dialog mit Maschinen möglich, die uns in vielen Situationen helfen, Arbeitsaufgaben übernehmen, den Alltag angenehmer machen, uns informieren und unterhalten. Solche Gespräche wirken ganz einfach, dahinter stecken aber komplexe Technologien, die immer besser werden. Denn die Maschinen lernen dazu, um uns genauer zu verstehen, und stellen sich auf ihre Nutzer ein. Sie sind aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken.