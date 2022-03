Erinnerungen an Sowjetzeiten

TV-Panne bei Putin-Auftritt: Warum der Kreml-Herrscher „Schwanensee“ fürchten muss

Die TV-Übertragung von einem Auftritt des Kremlchefs Wladimir Putin in Moskau wurde am Freitag überraschend abgebrochen. Manche Russen dürften da an das sowjetische Ballett „Schwanensee“ gedacht haben.