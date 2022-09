Spektakulärer Test im Weltall

Warum die Nasa absichtlich eine Sonde in einen Asteroiden krachen lässt

Die US-Raumfahrbehörde Nasa will erstmals durch den gezielten Treffer einer Raumsonde die Flugbahn eines großen Asteroiden beeinflussen. Die Erkenntnisse könnten dabei helfen, in Zukunft frühzeitig die Gefahren aus dem All zu erkennen.