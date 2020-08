Wer „containert“, muss weiter mit einer Strafe rechnen

Menschen, die beim „Containern“ von Lebensmitteln erwischt werden, müssen weiter damit rechnen, als Diebe verurteilt zu werden. Zwei Studentinnen aus Oberbayern sind mit ihren Verfassungsbeschwerden dagegen gescheitert.

Die jungen Frauen hatten nachts in Olching bei München Obst, Gemüse und Joghurt aus dem Müll eines Supermarktes gefischt. Mit dem „Containern“ wollen sie dagegen protestieren, dass Geschäfte massenweise Lebensmittel wegwerfen, obwohl diese noch genießbar wären.

Weil der Container verschlossen zur Abholung bereitstand, werteten die Gerichte das als Diebstahl und verurteilten die Frauen zu Sozialstunden. Außerdem bekamen sie eine Geldstrafe auf Bewährung.

Die Abgabe der Beschwerde nahmen zahlreiche Menschen zum Anlass, die beiden mit einer Demonstration und einer Kundgebung vor dem Gerichtsgebäude zu unterstützen.

Das Bundesverfassungsgericht hat in dieser Sache nun eine Entscheidung getroffen. Der Gesetzgeber dürfe grundsätzlich auch das Eigentum an wirtschaftlich wertlosen Sachen strafrechtlich schützen, teilte es am Dienstag mit.

Die beiden Studentinnen reagierten mit einer Stellungnahme auf ihrer Internetseite : Mit dem Gang vor das Bundesverfassungsgericht hätten sie sich eine gesetzliche Angleichung an gesellschaftliche Werte und Überzeugungen erwartet. „Diese Hoffnung wurde enttäuscht und damit eine Chance vertan, sich einem Missstand zu widmen”, so die Mitteilung.