Der Winter ist da, aber die Gondeln stehen größtenteils still. Niemand weiß, wie lange das so bleibt. Corona könnte auch den Skifahrern einen Strich durch die Rechnung machen. Müssen wir den Winter dann im Wohnzimmer absitzen?

Nein, denn es gibt auch in den deutschen Mittelgebirgen und in den heimischen Alpen haufenweise Alternativen im Schnee, für die keine Fahrt mit Sessel- oder Schlepplift nötig ist. Das Thema „Abstand halten“ ist bei diesen Wintertipps in der Regel kein Problem.