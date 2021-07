Es ist eine Gebrauchskunst, die längst Geschichte ist und bei Sammlern hohe Preise erzielt. Die Rede ist von Emailleschildern, die vom Ende des 19. Jahrhunderts bis in die 1950er Jahre in westeuropäischen Städten die Straßen prägten. Ihre Blütezeit hatten die Schilder in den 20er und 30er Jahren.

Zuweilen auch als „Blechpest“ verunglimpft, nahmen die Werbeobjekte oft zeitgenössische Kunstströmungen auf – ob Jugendstil oder art déco. Anspruchsvolle graphische Motive sind keine Seltenheit.

Speziell im Elsass tat sich die Emaillerie Alsacienne in Straßburg hervor. Gute Restauratoren, die sich auf das Sujet spezialisiert haben und die wertvollen Stücke mit ihrer Patina wieder in neuem Glanz erstrahlen lassen, sind selten. In Frankreich gibt es nur eine Handvoll Experten: im Großraum Paris und in der Nähe von Saverne.